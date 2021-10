Porta Elisa News



Viterbese in ripresa

giovedì, 21 ottobre 2021, 19:18

di diego checchi

Quella che affronterà la Lucchese sarà una Viterbese rinfrancata dopo i tre punti ottenuti in casa contro il Siena. La squadra di Raffaele (nella foto), in carica dal 5 ottobre, ha praticamente iniziato a carburare e quindi arriverà a Lucca per cercare di fare un risultato positivo. In fin dei conti la Viterbese non è assolutamente una squadra per stare nei bassifondi della classifica ma, evidentemente, fino ad ora qualcosa non ha funzionato tant'è vero che il presidente Romano ha voluto cambiare la guida tecnica per dare una scossa all'ambiente.

Per la gara contro la Lucchese, mancherà lo squalificato D'Ambrosio (fratello gemello di Danilo, giocatore dell'Inter) mentre dovrebbe farcela ad essere in campo uno dei due ex rossoneri e stiamo parlando del difensore Riccardo Martinelli, uscito malconcio dalla gara contro il Siena. L'altro ex è Riccardo Calcagni, un giocatore che proprio a Lucca inizio la sua carriera da professionista e fu tra i protagonisti della vittoria di Correggio, proprio con Pagliuca in panchina. Il sistema tattico di questa squadra dovrebbe essere il 3-5-2 e l'orientamento del trainer ex Potenza è quello di confermare 10/11 della formazione che ha battuto il Siena, anche se fino all'ultimo nulla è sicuro. Al posto di D'Ambrosio, in difesa, ci dovrebbe essere Marenco, giovane difensore classe 2003 che arriva dall'Under 18 della Fiorentina. Se andiamo a vedere lo score di questa squadra, vi diciamo che i gialloblu hanno vinto una sola partita, ne hanno pareggiate 3 e perse 6 e i punti in classifica sono quindi 6. Le reti realizzate sono state 9 e 16 quelle subite.

La Viterbese sta cercando anche di rinforzarsi a centrocampo e per questo è in prova Alvaro Iuliano, brasiliano classe '91 che Raffaele ha avuto con lui ai tempi del Potenza. La società sta facendo valutazioni sulle sue condizioni fisiche e poi deciderà se tesserarlo o meno.

Questa la probabile formazione.

Viterbese (3-5-2): Daga, Marenco, Martinelli, Van Der Velden, Pavlev, Calcagni, Megalitis, Alberico, Urso, Murilo, Volpicelli. A disposizione: Bisogno, Capanni, D'Uffizi, Errico, Fracassini, Natale, Ricchi, Simonelli, Tassi, Volpe, Zanon. Allenatore: Raffaele.