Porta Elisa News



Anche Semprini torna in gruppo

mercoledì, 10 novembre 2021, 18:39

di diego checchi

E' una settimana di buone notizie. Dopo il rientro di Picchi in gruppo che c'era già stato ieri, ha lavorato con la squadra anche Mauro Semprini che era stato costretto a saltare la gara con il Montevarchi per un piccolo problema fisico. Il giocatore adesso sta bene ed è a disposizione del tecnico e si candida prepotentemente per una maglia da titolare, considerando anche che mancherà Nanni, impegnato con la nazionale. Per il resto Pagliuca ha l'imbarazzo della scelta anche perchè a centrocampo potrebbe giocare o con lo stesso di domenica scorsa con Eklu, Visconti e Frigerio oppure potrebbe essere inserito come play uno tra Bensaja e Minala.

C'è da sottolineare che l'ex della Salernitana e della Lazio sta crescendo di condizione e dopo la prima panchina stagionale di domenica scorsa a Gubbio potrebbe anche fare il suo esordio con la maglia rossonera o dal primo minuto o a partita in corso. Teniamo conto che è rientrato in gruppo anche Picchi e quindi Pagliuca potrà sbizzarrirsi sulle scelte da fare. In difesa invece l'unico dubbio potrebbe essere tra Nannini e Papini con Corsinelli che a seconda di chi giocherà dei due prenderà la corsia opposta. Al centro ci saranno sicuramente Bachini e Bellich vista l'assenza di Dumbravanu anche lui impegnato con la nazionale. A Porcari si è rivisto anche Baldan che sta ancora lavorando a parte. Chissà che dalla prossima settimana non possa essere abile e arruolato. Più lunghi i tempi di recupero per quanto riguarda Zanchetta.