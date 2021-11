Porta Elisa News



Bellich e Bachini fanno muro

domenica, 28 novembre 2021, 16:44

Coletta: 6,5 Pronti, via e il portierone rossonero salva subito il risultato di piede. Poi poco altro da segnalare.

Visconti: 5,5 Meno preciso del solito, l'impegno non manca, ma non incide un granché.

Bachini: 6,5 Preciso e efficace, non dà spazio agli avversari. Si produce in una corsa in contropiede che meritava miglior sorte.

Nannini: 6,5 Gara tutta muscoli, sulla fascia sinistra fa sentire il suo peso. Rimedia un cartellino evitabile, ma sbaglia quasi niente.

Semprini: 5,5 Di nuovo in campo dopo l'infortunio, si vede poco. E non a caso viene sostituito a inizio ripresa

Bellich: 6,5 Senso della posizione e la giusta cattiveria. Nel finale western si prende pure un cazzotto da un avversario.

Frigerio: 6 Ha il compito non facile di sostituire Eklu Shaka: fa diligentemente il suo compito.

Corsinelli: 6,5 Non fa mancare il suo contributo: gli strattoni sull'esterno fanno male agli adriatici. E' costantemente uno dei migliori in campo.

Fedato: 5,5 Partita non facile per gli avanti rossoneri, tocca molti palloni nel primo tempo, poi si spegne. Non sfrutta al meglio la palla servita da Bachini sul finire di gara.

Belloni: 6 Lotta per tutta la gara, prende un sacco di botte, ma non si tira mai indietro. Gara generosa.

Minala: 6,5 Seconda da titolare per il centrocampista scuola Lazio, che ripete in buona misura, e forse con qualche eccesso di nervosismo, la prestazione convincente esibita contro il Siena.

Picchi: 6 Combatte e mena dal primo momento che viene gettato nella mischia. Sta ritrovando la condizione: può essere un'arma in più per Pagliuca.

Nanni: 6 Tocca giusto qualche pallone e in una circostanza non riesce a far partire un contropiede interessante. Si fa vedere vedere in fase difensiva e contribuisce a non far schiacciare troppo la squadra.

Baldan: SV

Babbi: SV

Brandi: SV