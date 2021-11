Porta Elisa News



Buono l'esordio di Minala

domenica, 21 novembre 2021, 19:30

Coletta: 7 Si fa trovare pronto sulla parabola di Caccavallo, sul colpo di testa di Bianchi, sulla conclusione di Varela e soprattutto sul tiro finale di Disanto. E' tornato il portierone rossonero.

Visconti: 6,5 Preferito a Papini, dimostra buon dinamismo e trova un gol bellissimo quanto voluto. Sostituito.

Bachini: 7 E' sempre più una sicurezza, si fa vedere anche in fase propositiva, non sbaglia un pallone che uno.

Nannini: 6 Sacrificio e gamba per una gara che lo esalta nella sue caratteristiche migliori. Sbaglia un controllo che poteva costare il pari.

Bellich: 6,5 Esperienza, senso della posizione e, quando non bastano, le maniere forti.

Nanni: 6 Rientra dopo la parentesi in Nazionale, viene francobollato in modo sistematico dalla difesa senese nel primo tempo, poi inizia a creare problemi e corre a più non posso.

Eklu Shaka: 6,5 Rimedia un cartellino che vale una giornata di stop, rischia anche il secondo, ma rimane un punto fermo di questa Lucchese.

Corsinelli: 6 Solito combattente, dà vita a un duello ruvido con Disanto, festeggia il compleanno con tre punti d'oro.

Fedato: 6,5 Viene controllato bene dai difensori ospiti che limitano i suoi spunti, Lanni ci mette una pezza su un suo diagonale. Poi inventa un passaggio smarcante che vale il biglietto.

Belloni: 6 Si nota per un gran controllo e una conclusione però imprecisa nel primo tempo. Fatica a trovare il tocco risolutore, ma lotta su ogni pallone.

Minala: 6,5 All'esordio assoluto in rossonero, i primi due interventi sono falli poi inizia a prendere le misure e offre buoni spunti e la personalità che si conosce. Deve ancora crescere atleticamente.

Picchi: 6 Si cala subito nella partita e disputa uno spezzone di gara generoso.

Dumbravanu: SV

Brandi: SV