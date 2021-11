Coletta limita i danni, attacco spuntato

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 1 novembre 2021, 19:54

Il dirigente rossonero: "Abbiamo incontrato una squadra di spessore indubbio, ma partita è stata condizionata dalle condizione atmosferiche con la palla non camminava: loro hanno sfruttato l'episodio per passare in vantaggio, ma c'era un rigore clamoroso non dato le immagini parlano chiaro la palla andava in gol"

lunedì, 1 novembre 2021, 19:47

Il tecnico mastica amaro per gli evidenti errori arbitrali: "Dispiace dover commentare un risultato diverso da quello che poteva essere, quando sul punteggio di 1 a 0 non ci è stato fischiato un rigore più che netto. Gli episodi hanno deciso questa partita e nessuno è girato a nostro favore.

lunedì, 1 novembre 2021, 16:29

Granata subito in attacco che sfiorano il vantaggio, colpiscono una traversa e poi vanno in gol con Sciaudone, campo molto allentato. Belloni trattenuto in area, l'arbitro lascia correre e nega anche un altro evidente rigore per fallo di mano in area emiliana. Raddoppia Rozzio

domenica, 31 ottobre 2021, 12:16

Nel posticipo del lunedì, la Lucchese prova non solo a sfidare in trasferta la capolista Reggiana ma anche la propria capacità di fare risultato e di porsi obiettivi che vadano oltre la salvezza. Pagliuca ritrova Fedato, Minala nemmeno in panchina perché non è giunto il transfer dalla Cina: la probabile...