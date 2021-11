Porta Elisa News



Contro il Siena mancheranno Frigerio e Semprini

lunedì, 15 novembre 2021, 12:21

Ultimo giorno di riposo per i giocatori rossoneri. poi, da domani mattina, inizierà la preparazione alla sfida interna contro il Siena di domenica prossima, una gara bella da affrontare tra due squadre con grandi tradizioni. Mister Pagliuca dovrà fare a meno dello squalificato Frigerio mentre andranno verificate le condizioni di Semprini, uscito dopo appena 26 minuti nella gara di Gubbio per il riacutizzarsi del problema all’adduttore che lo aveva già tenuto fuori contro il Montevarchi.

Ci sono due buone notizie: in settimana rientreranno in gruppo Nanni e Dumbravanu dopo aver risposto ai loro impegni con le rispettive nazionali. Sarà una sfida anche tra allenatori, infatti Guido Pagliuca e Massimiliano Maddaloni sono amici da tempo. Pagliuca ha iniziato ad allenare facendo il secondo proprio a Maddaloni al Cecina, poi è stato proprio l’allenatore del Siena a passargli il testimone visto che Maddaloni andò alla Juventus a fare il vice di Ciro Ferrara. Quindi la società cecinese si affidò proprio a Guido Pagliuca scoprendone tutte le sue qualità. Tra Maddaloni e Pagliuca c’è un grande rapporto di stima e amicizia. Tornando alla gara di Gubbio bisogna sottolineare che nel primo tempo si è vista la solita Lucchese, quella capace di fare gioco e di mettere in difficoltà gli uomini di Torrente. Mentre nella ripresa diciamo che i rossoneri hanno spinto meno controllando il risultato senza mai soffrire. Sono due partite che la Lucchese non subisce gol e questo è un risultato che possibilmente va mantenuto per più gare possibili.