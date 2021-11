Lucchese-Montevarchi: 2-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 7 novembre 2021, 18:05

L'attaccante di San Marino: "Sono ovviamente contento per il gol ma quello che faccio io è cercare di mettermi a disposizione della squadra nei minuti che il mister mi concede". Belloni: "La condizione sta arrivando, adesso mi manca solo il gol.

domenica, 7 novembre 2021, 17:28

Il tecnico soddisfatto della vittoria: "Ci mancavano diversi titolari ma non si è vista differenza. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, l'unico rammarico sono i tanti infortuni, forse perché l'Acquedotto non è all'altezza, ci servono impianti di livello per poterci allenare con l'intensità che voglio"

domenica, 7 novembre 2021, 17:16

Il dirigente rossonero: "Ci aspettavamo una squadra impegnativa, aveva fatto bene soprattutto in trasferta fino ad ora, ma oggi noi siamo stati superiori in tutte le fasi. Soprattutto siamo contenti e ottimisti perché abbiamo ancora grandi margini di miglioramento. Lo stadio? Attendiamo le decisioni del Comune"

domenica, 7 novembre 2021, 16:26

Il duo di attacco convince ne vai in gol, molto bene anche la difesa dove Papini e Bachini giganteggiano, Coletta mai impegnato passa finalmente un pomeriggio tranquillo: le pagelle di Gazzetta