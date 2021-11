Porta Elisa News



Montevarchi, squadra giovane con una vecchia conoscenza della Lucchese

venerdì, 5 novembre 2021, 15:07

di diego checchi

L'Aquila Montevarchi è sicuramente la squadra più giovane del campionato e fino ad ora, come neo promossa ha fatto ottime cose sotto la guida dell'esperto allenatore Roberto Malotti e del direttore Giorgio Rosadini. Per Rosadini questa sarà una partita da ex, visto che è stato per circa un anno a Lucca come direttore generale con Bacci presidente.

E una formazione ha molti giovani provenienti da Primavera importanti, uno su tutti il difensore Dutu, ex Primavera della Fiorentina. Ma ci sono anche altri giovani che faranno sicuramente parlare di se come il portiere Rinaldi, che però non ha giocato nell'ultima partita, e gli attaccanti Gambale e Barranca, entrambi 1998 ma che si affacciano per la prima volta ad un campionato professionistico. Un altro prospetto da tenere d'occhio è il trequartista Lunghi, scuola Perugia classe 2002 che si sta ritagliando un grande spazio.

C'è da raccontare anche un'altra storia di questa squadra, quella di Andrea Giusti, il portiere che ha disputato il campionato Berretti con la maglia rossonera e dopo aver fatto una buona carriera in Serie D, quest'anno si sta togliendo delle belle soddisfazioni alternandosi con Rinaldi.Nella costruzione dell'Aquila Montevarchi si è tenuto molto conto dei giocatori che hanno vinto la Serie D per poi inserire degli elementi che hanno voglia di sfondare in questa categoria. Questa la probabile formazione. Aquila Montevarchi (4-3-3): Giusti, Achy, Dutu, Tozzuolo, Martinelli, Amatucci, Carpani, Mercati, Jallow, Gambale, Barranca. A disposizione: Rinaldi, Boncompagni, Doratitotto, Intinacelli, Lunghi, Mionic, Poggesi, Senzamici. Allenatore: Malotti.