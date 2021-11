Porta Elisa News



Nuovo Porta Elisa, Russo: "Sono convinto che il Comune si esprimerà entro novembre"

martedì, 16 novembre 2021, 12:47

Ospite della trasmissione Corner Corto sul canale Facebook di Gazzetta Lucchese, Bruno Russo ha parlato della situazione della squadra ma anche dello stadio: “Questa squadra ha ancora ampi margini di miglioramento soprattutto per quanto riguarda i giovani. Sono convinto che nella seconda parte del campionato si esprimeranno tutti al meglio. Minala è un giocatore di esperienza che ha fatto categorie importanti e che quando sarà entrato negli schemi tattici di Pagliuca potrà dare una grossa mano. Il pari di Gubbio lo prendo in maniera favorevole anche perché il Gubbio è una buona squadra. È vero che con un po’ di convinzione in più avremmo potuto anche vincere ma questo punto ci aiuterà a muovere la classifica”.

Sulla ristrutturazione dello stadio Russo ha spiegato qual è la situazione: “La conferenza dei servizi preliminari è già finita e tutti gli enti si sono espressi per le loro competenze. Adesso l’amministrazione comunale dovrà dire se il progetto dello stadio è di interesse pubblico o meno e credo che al massimo, entro fine novembre, ci sarà questo parere e non vedo perché non debba essere positivo. Ricordo che al Comune e ai contribuenti questa opera non costerà assolutamente niente”.

"Perché i tempi si sono allungati così? Francamente non lo so di preciso. È chiaro che è andato tutto un po’ più lungo anche per la questione covid e perché sono state fatte un sacco di riunioni. Poi c’è stato il problema di salute di Luca Gelli (che fortunatamente si sta riprendendo) che ha disorientato tutti. Ora è arrivato il momento in cui il comune si potrà esprimere sul fatto se lo stadio è un bene di pubblica utilità oppure no. In seguito si passerà alla realizzazione del progetto definitivo e anche lì il comune potrà fare tutte le osservazioni che vuole. Adesso però siamo in una fase preliminare che va superata, l’iter è ancora lungo ma in tanto superiamo questo passaggio perché lo stadio è un bene della città”.