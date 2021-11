Porta Elisa News



Nuovo Porta Elisa, nuovo slittamento sulla decisione

martedì, 9 novembre 2021, 08:19

Ancora 10-15 giorni per arrivare a una decisione da parte del Comune sul progetto del nuovo Porta Elisa presentato (nella prima bozza orma oltre un anno fa ) dall'Aurora Immobiliare e dalla Lucchese e che prevede un investimento totalmente a carico di soggetti privati in cambio della concessione dell'impianto per un congruo numero di anni.

Che ancora non è tutto definito è lo stesso assessore comunale allo Sport Stefano Ragghianti a confermarlo. “Servono ancora una decina-quindici giorni per avere delle certezze – spiega Ragghianti – gli uffici ci stanno lavorando e le interlocuzioni anche con i proponenti stanno continuando a andare avanti, contiamo entro quella data di avere il quadro definitivo. I nodi? Sempre i soliti: strutture commerciali presenti, piano economico-finanziario e parcheggi”.

Quanto alla dichiarazione di interesse pubblico, arriverà solo dopo il primo via libera della conferenza dei servizi. “Ci esprimeremo dopo – aggiunge – visto che non ci può essere interesse pubblico se venissero avanzate riserve sostanziali. Nessuno peraltro mette in discussione l'interesse a rifare il Porta Elisa, ma qui il via libera è in relazione a un progetto ben definito e su quello dobbiamo fare le valutazioni del caso”.