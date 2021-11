Porta Elisa News



Pagliuca: "Gubbio, partita impegnativa"

venerdì, 12 novembre 2021, 12:32

Attraverso il sito internet rossonero, Guido Pagliuca presenta la partita di Gubbio affrontando diversi argomenti: “La vittoria con il Montevarchi ha dato entusiasmo ai ragazzi, che si sono allenati con la solita intensità durante tutta la settimana. Sono soddisfatto di tutti. Il loro entusiasmo e la loro unione sono la nostra forza. Abbiamo svolto gli allenamenti prevalentemente sul campo di Porcari, per tutelare la condizione dei ragazzi, visto che abbiamo a referto già molti infortuni dall’inizio della stagione. Per noi potersi allenare sul sintetico è e sarà una condizione fondamentale”.

Per quanto riguarda gli acciaccati, ha recuperato qualche giocatore?

“Picchi è tornato in gruppo, ma dobbiamo valutare con attenzione il minutaggio che può avere nelle gambe. Ritroviamo Semprini, dopo l’acciacco della scorsa settimana, ma perdiamo Nanni e Dumbravanu, due giovani che con merito si sono guadagnati la convocazione nelle rispettive nazionali”.

Che partita sarà quella di Gubbio?

“In testa abbiamo soltanto la partita di Gubbio e sappiamo che sarà impegnativa. Abbiamo ben chiaro quale sarà il nostro campionato: una battaglia fino all’ultima giornata per raggiungere la salvezza in cui ogni partita, ogni punto, ogni singolo pallone sarà fondamentale”.

Francesco Fedato potrebbe essere l’arma in più?

“Sono molto contento di vedere Francesco Fedato carico di giocare contro la sua ex squadra: quando lui sta bene fisicamente e mentalmente fa la differenza. In questo momento lo vedo molto motivato e con la gamba vicina a quella di una volta”.

I tifosi vi sosterranno anche a Gubbio. Per voi sarà un valore aggiunto?

“Una parola ancora per i tifosi: so che saranno presenti in buon numero anche a Gubbio e li ringrazio. I ragazzi conoscono il significato ed il valore della maglia che indossano ed il supporto dei tifosi è un vero valore aggiunto per loro”.