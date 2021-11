Porta Elisa News



Pagliuca: "Un punto contro un avversario forte, ma..."

domenica, 28 novembre 2021, 16:55

Guido Pagliuca è soddisfatto del punto ottenuto a Pescara ma a tratti si aspettava di più da alcuni suoi uomini: "Una prestazione importante da parte di tutti i miei ragazzi e sono contento di quello che anche oggi hanno messo sul campo".

Che Pescara ha visto oggi?

"Penso che il Pescara sia una squadra molto forte, con molta qualità. Abbiamo sofferto il loro palleggio a metà campo, ma siamo riusciti comunque a portare via il pari. Ripeto il Pescara è una squadra importante e l'unica cosa che voglio dire dei miei ragazzi è che non possiamo concedere qualche giocatore un pò al di sotto delle proprie possibilità ad un undici così forte. Forse dopo la vittoria di domenica contro il Siena non sono stato bravo a trasmettere la solità umiltà. Detto questo, sono orgoglioso di questo gruppo, chiunque giochi getta sempre il cuore oltre l'ostacolo e esce con la maglia sudata. Ringrazio loro e i tifosi che ci hanno sostenuti per 95 minuti".

Mister un giudizio sulla prestazione di Minala?

"Minala deve ancora crescere e ancora non ha il passo giusto per tutti i novanta minuti. Ci sta dando una grossa mano. Sono dispiaciuto ripeto di aver concesso troppo il palleggio a loro proprio nella metà campo."

Cosa ci può dire del finale di gara in cui è scoppiato quel parapiglia?

"Dispiace vedere un finale così ma non mi posso esprimere perché non sono riuscito a vedere niente. Ho solo visto Brandi con il labbro spaccato e che adesso è sotto le cure dei medici che lo stanno suturando."