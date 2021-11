Porta Elisa News



Pagliuca: "A Pescara ci aspetta una gara impegnativa"

venerdì, 26 novembre 2021, 14:14

Attraverso il sito rossonero mister Pagliuca presenta la gara con il Pescara, sapendo che sarà una partita molto difficile: "Gli ultimi risultati, e soprattutto le prestazioni, ci hanno dato consapevolezza e hanno dimostrato la crescita di un gruppo splendido. Piccoli passi avanti, sicuramente importanti, che però non devono distogliere l'attenzione da quello che è il nostro obiettivo. Questo è un campionato difficile, un girone agguerrito, in cui ogni partita ed ogni momento della stessa può essere decisivo e risultare fondamentale. E' vietato abbassare la guardia. I ragazzi questo lo sanno bene e lo capisco ogni giorno dall'impegno che riversano sul campo, in ogni singolo allenamento. Chi ci segue con attenzione lo sa. Gli obiettivi del singolo si uniscono a quelli del gruppo nel nostro spogliatoio e il clima di entusiasmo e consapevolezza che si sta creando favorisce le prestazioni, ma non deve mai mancare l'umiltà".

Che partita sarà la gara di Pescara e come sta procedendo il recupero degli infortunati?

"La trasferta di Pescara sarà impegnativa, dovremo fare a meno dello squalificato Shaka e possiamo contare solo a mezzo servizio sui giocatori che questa settimana sono rientrati in gruppo. E' una fase delicata della stagione da questo punto di vista, con i campi pesanti e cinque partite in venti giorni da domenica fino alla pausa natalizia. Dobbiamo gestire bene i rientri in gruppo per non concedere vantaggi a nessuno".

Si stanno mobilitando in molti per venire a seguire la gara di Pescara, cosa vuole dire ai tifosi?

"Quando le trasferte sono lunghe, l'appoggio dei nostri tifosi vale doppio. So che si muoveranno con almeno due pullman e ribadisco la loro importanza per noi. Domenica scorsa, come altre volte, sono stati il nostro uomo in più. I ragazzi sudano e lottano ogni giorno anche per loro".