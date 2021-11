Porta Elisa News



Pagliuca: "Se continuiamo a essere umili e consapevoli dei nostri mezzi, ci toglieremo soddisfazioni"

domenica, 7 novembre 2021, 17:28

Il tecnico Guido Pagliuca è visibilmente soddisfatto per la vittoria, e in sala stampa sottolinea com il merito sia tutto del gruppo e dello staff: "Son contento per i ragazzi, se lo meritano. Oggi è stata la vittoria del gruppo, oggi ci mancavano diversi titolari ma non si è vista differenza, Bellich è rimasto fuori per scelta tecnica, volevo più centimetri in difesa. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, un grande anche il nuovo preparatore dei portieri, lavoriamo benissimo insieme e voglio un gran bene a tutti. L'unico rammarico sono i tanti infortuni di cui non riusciamo a capire il motivo, forse perché l'Acquedotto non è all'altezza, ci servono impianti di livello per poterci allenare con l'intensità che voglio".

Quello di oggi era uno sconto importante in chiave salvezza...

"Gli scontri salvezza li abbiamo sempre fatti bene, se continuiamo a essere umili e consapevoli dei nostri mezzi ci toglieremo soddisfazioni. Sapevamo che il Montevarchi ci sarebbe venuto a prenderci alti e ci siamo organizzati bene anche giocando con 5 giovani. Sono comunque convinto che il Montevarchi quando avrà tutti i titolari a disposizione non sarà sicuramente in posizioni di disagio, hanno una buona guida, anche se oggi abbiamo avuto qualche screzio lo stimo molto e siamo amici, è un ottimo allenatore".

La vediamo più sereno rispetto ad altre volte...

"È normale essere più sereni quando si vince. Anche oggi dedico la vittoria a Dollaro e a mio figlio Niccolò che oggi compie 14 anni e mi aspetta a casa per festeggiare".