Pagliuca: "L'episodio del rigore non lascia spazio a interpretazioni"

lunedì, 1 novembre 2021, 19:47

Amaro il commento di Pagliuca al termine della partita soprattutto perchè sull' 1-0 non è stato concesso un calcio di rigore a favore della Lucchese per fallo di mano. Comunque fa il complimenti ai suoi ragazzi per come si sono comportati contro una squadra così importante. Il tecnico a fine gara ha rilasciato queste dichiarazioni: "Dispiace stasera dover commentare un risultato diverso da quello che poteva essere, quando sul punteggio di 1 a 0 non ci è stato fischiato un rigore più che netto. Vi invito a riguardare l'episodio, che non lascia spazio a interpretazioni".

"Dispiace soprattutto per i ragazzi che hanno dato l'anima in campo anche quest'oggi, dando vita ad una grande battaglia su un terreno di gioco pesante, che non favoriva le nostre classiche giocate. Gli episodi hanno deciso questa partita e nessuno è girato a nostro favore. Avanti per la nostra strada."