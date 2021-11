Reggiana-Lucchese: 2-0 al 45' st Tre minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 1 novembre 2021, 19:54

Il dirigente rossonero: "Abbiamo incontrato una squadra di spessore indubbio, ma partita è stata condizionata dalle condizione atmosferiche con la palla non camminava: loro hanno sfruttato l'episodio per passare in vantaggio, ma c'era un rigore clamoroso non dato le immagini parlano chiaro la palla andava in gol"

lunedì, 1 novembre 2021, 19:47

Il tecnico mastica amaro per gli evidenti errori arbitrali: "Dispiace dover commentare un risultato diverso da quello che poteva essere, quando sul punteggio di 1 a 0 non ci è stato fischiato un rigore più che netto. Gli episodi hanno deciso questa partita e nessuno è girato a nostro favore.

lunedì, 1 novembre 2021, 19:28

Grande prestazione del portiere rossonero che salva più volte il risultato, in avanti la Lucchese soffre il terreno di gioco allentato, solo Belloni si distingue. Ancora gol presi da calcio da fermo: le pagelle di Gazzetta

domenica, 31 ottobre 2021, 12:16

Nel posticipo del lunedì, la Lucchese prova non solo a sfidare in trasferta la capolista Reggiana ma anche la propria capacità di fare risultato e di porsi obiettivi che vadano oltre la salvezza. Pagliuca ritrova Fedato, Minala nemmeno in panchina perché non è giunto il transfer dalla Cina: la probabile...