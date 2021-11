Porta Elisa News



Russo: "Ottimo risultato su un campo non facile"

domenica, 28 novembre 2021, 17:02

Bruno Russo è stato tra i dirigenti rossoneri che a fine gara hanno cercato di calmare gli animi in un dopo partita davvero bollente e che non mancherà di avere ripercussioni disciplinari. Il dirigente rossonero, però, tiene subito a precisare che nessun giocatore della Lucchese è stato espulso: "Sono scene che francamente non sono belle a vedersi, anche se sono cose di campo. E' finita lì, comunque nessun nostro giocatore è stato sanzionato".

"Quanto alla gara, abbiamo tenuto bene il campo di fronte a una formazione che non è certo destinata a rimanere per tanto in queste categorie. Abbiamo margini di crescita importanti ma va sottolineato che non abbiamo subìto gol e non è un aspetto secondario. Potevamo forse sfruttare meglio alcune ripartenze con il Pescara che alla fine mi è apparso in difficoltà, ma non leva nulla al fatto che abbiamo fatto un ottimo risultato. Ora c'è da pensare alla gara contro la Carrarese. I tifosi? Encomiabili anche oggi, oltretutto quella di Pescara è una trasferta davvero lunga. Continuiamo così".