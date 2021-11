Porta Elisa News



Russo amareggiato: "La Reggiana non ha bisogno di questo cose per vincere"

lunedì, 1 novembre 2021, 19:54

Bruno Russo non è tipo da prendersela con gli arbitri: le sue dichiarazioni in tanti anni hanno sempre preferito incentrarsi sul campo, magari sugli errori dei rossoneri o sui loro meriti, ma non sul direttore di gara. Stavolta è impossibile non commentare la direzione di gara di Luciani davvero penalizzante per i rossoneri: "Abbiamo incontrato una squadra di spessore indubbio, ma partita è stata condizionata dalle condizione atmosferiche con la palla non camminava: loro hanno sfruttato l'episodio per passare in vantaggio, ma c'era un rigore clamoroso non dato le immagini parlano chiaro la palla andava in gol. La Reggiana non ha bisogno di queste cose per vincere le partite".

"Abbiamo dato vita a una prestazione dignitosa, ma mi devo ripetere è stata condizionata dagli errori: il rigore del primo tempo non lo voglio analizzare ma il fallo di mano netto è clamoroso, l'arbitro ha valutato diversamente, punto. Dispiace per questi episodi, giusto che le vincano sul campo e non con queste situazione: è la prima volta in tanti anni che parlo di un episodio arbitrale, non ne parlo mai, ma l'episodio è talmente solare che non posso non parlarne. Non potevamo esprimerci su piano del gioco per le condizioni del campo, sapevamo che la gara sarebbe stata decisa dagli episodi. Spiace perché potevamo fare risultato anche per i nostri tifosi venuti in massa, sono dispiaciuto principalmente per loro. Ora pensiamo al Montevarchi dove dobbiamo fare una grande partita"