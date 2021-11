Porta Elisa News



Senza timori

venerdì, 12 novembre 2021, 17:08

di diego checchi

Prima di tutto la ricerca della prestazione e poi del risultato, perché la Lucchese può fare punti soltanto attraverso il gioco ed è su questo tasto che Pagliuca ha spinto per tutta la settimana riconoscendo anche il valore del Gubbio, una squadra costruita per arrivare nei playoff. La Lucchese ha lavorato molto bene durante la settimana ed ha recuperato anche dei giocatori importanti, tipo Semprini che sarà titolare e Picchi che andrà in panchina.

Di conseguenza ci sono tutti gli ingredienti per vedere una partita aperta tra due squadre che se la giocheranno senza timori reverenziali. La tradizione della Lucchese a Gubbio è favorevole perché nell’ultima circostanza proprio la squadra di Pagliuca vinse per 2 a 0. Chissà che domani non si possa concedere il bis. Per quanto riguarda la formazione, difesa e attacco sono praticamente fatti, mancheranno Nanni e Dumbravanu impegnati con le rispettive nazionali. In difesa rientrerà Bellich dal primo minuto insieme a Bachini con Papini e Corsinelli sugli esterni.

In attacco giocherà sicuramente Semprini insieme a Fedato e Belloni, anche se Gibilterra si è allenato bene e all’ultimo potrebbe trovare spazio dall’inizio. Maggiori dubbi ci sono a centrocampo visto che in tanti lottano per una maglia. Potrebbero giocare gli stessi di domenica scorsa, oppure ci potrebbe essere l’impiego di uno tra Bensaja o Minala? Questo dubbio verrà sciolto soltanto pochi minuti prima dell’inizio della gara. Questa la probabile formazione.

LUCCHESE (4-3-1-2): 1 Coletta, 2 Papini, 5 Bachini, 13 Bellich, 21 Corsinelli, 16 Frigerio, 19 Eklu, 3 Visconti, 30 Belloni, 29 Fedato, 10 Semprini. A disposizione: 22 Cucchietti, 15 Yakubiv, 6 Nannini, 4 Bensaja, 58 Minala, 8 Picchi, 26 Brandi, 9 Babbi, 7 Gibilterra, 11 Panati, 25 Ruggiero, 20 Schimmenti. Allenatore: Guido Pagliuca