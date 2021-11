Porta Elisa News



Torna finalmente in gruppo Picchi

martedì, 9 novembre 2021, 16:11

Una bella notizia in casa rossonera: è rientrato per la prima volta in gruppo Alberto Picchi. Il giocatore si era fermato nella partita di Ancona ed era stato sostituito tra il primo ed il secondo tempo. Aveva sofferto di un importante lesione muscolare. Il centrocampista dopo una rieducazione può tornare così a lavorare con il gruppo anche se sicuramente non sarà al meglio della condizione atletica, magari per la sfida di Gubbio potrebbe essere anche convocato. I tifosi e tutta Lucca sportiva si augurano che questo giocatore dalle enormi potenzialità tecniche e fisiche possa ritornare a dare un contributo importante per la causa rossonera.

Anche Joseph Minala sta crescendo allenamento dopo allenamento, mentre sono sempre fuori dal gruppo Baldan e Zanchetta. Da capire quando potranno ritornare a disposizione. L'attaccante Mauro Semprini ha lavorato a parte ma potrebbe già essere a disposizione per la trasferta umbra. Mancherebbero invece Nanni e Dumbravanu, impegnati nelle qualificazioni ai mondiali e ci riferiamo rispettivamente a San Marino e Moldavia. Al centro della difesa rientrerà dunque Bellich dopo aver osservato un turno di riposo contro il Montevarchi. Per domani è prevista ancora una seduta mattutina sul campo di Porcari.