Al Porta Elisa arriva una Carrarese rinfrancata

giovedì, 2 dicembre 2021, 08:32

di diego checchi

E' una Carrarese rinfrancata quella che arriverà al Porta Elisa. Sicuramente il 4-0 con il Teramo ha permesso alla squadra di Di Natale di risollevarsi in classifica anche se rispetto alle aspettative di inizio stagione i gialloblù sono un pò indietro, infatti hanno soltanto 20 punti e a nostro avviso questa è una squadra che può tranquillamente entrare nella zona playoff. Ecco perchè abbiamo sottolineato più volte che questo è un campionato equilibrato e tutte le squadre possono giocarsela con tutte le avversarie che vanno ad incontrare. Il cammino della Carrarese è fatto di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Una squadra che è un mix di esperienza e gioventù.

Per esempio a centrocampo può annoverare l'ex capitano del Livorno Andrea Luci che è alla seconda stagione con i marmiferi così come l'altro ex amaranto Mazzarani. Ma ci sono anche giovani di belle speranze come Energe, Battistella. La squadra di solito si schiera con il 4-3-1-2 ma deve rinunciare alla punta centrale Infantino che a gennaio è pronto a fare le valigie perchè è in rotta di collisione con la società. Nella Carrarese ci sono due ex rossoneri e stiamo parlando di D'Auria e Galligani, entrambi i giocatori hanno legato il loro passato ai colori rossoneri con alterne fortune. Per la Carrarese questo sarà un derby molto importante anche per i loro tifosi e per l'ambizione che nutrono per questo campionato.

La posizione del tecnico Totò Di Natale è quanto mai salda anche se fino a qualche settimana fa si vociferava di un possibile cambio in panchina ma l'ex attaccante e capitano dell'Udinese è riuscito con i risultati a riconquistare la fiducia della piazza e soprattutto della sua società che ha deciso di ripartire da lui anche quest'anno dopo che lo scorso anno aveva sostituito un istituzione per Carrara e cioè quel Silvio Baldini che si era dimesso a poche giornate dalla fine del campionato. Questa la probabile formazione della Carrarese 4-3-1-2: 22 Vettorel, 29 Semprini, 21 Rota, 15 Marino, 3 Imperiale, 5 Battistella, 8 Luci, 18 Figoli, 32 Mazzarani, 10 D'Auria, 13 Energe. A disposizione: 1 Capponi, 47 Mazzini, 14 Bertipagani, 30 Bramante, 11 Galligani, 27 Grassini, 23 Kalaj, 68 Khailoti, 19 Pasciuti, 20 Tunjov. Allenatore: Di Natale.