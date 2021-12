Porta Elisa News



E' sempre più super Coletta

domenica, 26 dicembre 2021, 09:18

Ha avuto un inizio difficile, in cui si sono sommati gli strascichi del grave infortunio dello scorso anno e i balbettii della difesa rossonera, poi ha messo il turbo, blindato la porta e dato sicurezza a tutto il reparto che da settimane non prende gol, ed è ormai uno dei migliori del girone. Per Jacopo Coletta, portierone rossonero arriva la soddisfazione di essere giudicato miglior portiere del girone B alla fine dell'anno solare da www.tuttoc.com. E' l'unico rossonero inserito nella Top11 di metà stagione.

Ecco la motivazione: "Tra i tanti ottimi portieri del Girone B emerge il profilo di Jacopo Coletta. Il portiere della Lucchese sta vivendo una stagione ottima, grazie al campionato di livello che sta facendo la squadra rossonera. I toscani infatti stanno vivendo un torneo equilibrato, con non poche soddisfazioni, ivi inclusa la zona playoff. Merito anche sicuramente di Coletta, autore di diverse prestazioni decisive. Non è un caso infatti che su diciotto presenze, abbia registrato ben dieci clean sheet. Di certo un risultato che inorgoglisce lui e tutta la squadra".