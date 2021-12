Porta Elisa News



Ecco il Grosseto con il dubbio Eklu

sabato, 11 dicembre 2021, 12:36

di diego checchi

Tre partite in 7 giorni, o meglio 2 partite e mezza perché quella di mercoledì contro la Carrarese sarà il recupero del secondo tempo. Cosa dovrà fare la Lucchese in queste gare? Fornire delle prestazioni confortanti che poi avranno come conseguenza i punti. La squadra di Pagliuca si è preparata bene anche in questa settimana e dobbiamo sottolineare che all'appello per la gara contro il Grosseto mancheranno Papini, Zanchetta e Ruggiero, ancora infortunati, mentre saranno valutate attentamente fino all'ultimo le condizioni di Eklu, alle prese con un fastidio muscolare.

La sensazione è che il giocatore sia in forte dubbio e che magari ce la farà a partire solo dalla panchina, visto che in questa settimana non si è praticamente mai allenato. A centrocampo quindi, dato per scontato l'impiego di Minala come centrale e Frigerio a destra, il ballottaggio è fra Visconti e Picchi, con il primo favorito. Nel caso in cui la scelta ricadesse su Picchi, potrebbe esserci qualche novità in attacco, visto che dovranno essere sempre 4 gli under in campo ed allora in avanti potrebbe giocare Nanni al posto di Semprini, con Fedato e Belloni a completare il reparto. In difesa non dovrebbe cambiare niente, con Corsinelli, Bachini, Bellich e Nannini. Insomma, ormai la Lucchese ha una sua fisionomia e al di là degli interpreti che possono talvolta cambiare, non crediamo che Pagliuca stravolga l'assetto tattico.

Ora la domanda sorge spontanea: il tecnico terrà conto delle partite ravvicinate per fare le scelte oppure penserà solo alla prima gara contro il Grosseto? La risposta è chiara e Pagliuca penserà solo ai maremmani per ora. Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 6 Nannini, 16 Frigerio, 58 Minala, 3 Visconti, 30 Belloni, 29 Fedato, 10 Semprini. A disposizione: 22 Cucchietti, 15 Yakubiv, 17 Dumbravanu, 27 Baldan, 4 Bensaja, 8 Picchi, 19 Eklu, 26 Brandi, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 18 Nanni, 20 Schimmenti. Allenatore: Pagliuca.