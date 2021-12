Eklu in dubbio: scaldano i motori Picchi e Visconti

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 8 dicembre 2021, 14:11

L'attaccante dovrebbe rientrare dal primo minuto contro il Grosseto, con Semprini o Nanni destinati a rimanere in panchina. Eklu non ha lavorato con i compagni a scopo precauzionale ma dovrebbe essere in campo, altrimenti è pronto Picchi

martedì, 7 dicembre 2021, 17:21

La prosecuzione di Lucchese-Carrarese, interrotta a fine primo tempo sabato scorso per le condizioni del terreno di gioco, sarà il 15 dicembre prossimo con inizio alle ore 14,30. Lo ha deciso la Lega Pro preso atto dell'interruzione decisa dall'arbitro per impraticabilità del terreno. Biglietti in vendita a metà prezzo

martedì, 7 dicembre 2021, 13:33

Niccolò Belloni è intervenuto alla trasmissione Corner Corto durante la quale tanti tifosi sono intervenuti per manifestare l'apprezzamento per le sue giocate e potenzialità: "Un pensierino ai play off lo facciamo, ma la salvezza resta il nostro primo obiettivo"

lunedì, 6 dicembre 2021, 18:41

Possessi palla, partitelle ed esercizi tecnico-tattici per riprendere confidenza con il pallone. Tutti presenti eccezion fatta per Papini che ne avrà per un pò di tempo: è probabile che il giocatore possa rientrare agli ordini di Pagliuca all'anno nuovo visto il guaio muscolare che si è procurato la scorsa settimana...