Fedato verso un posto da titolare

mercoledì, 8 dicembre 2021, 14:11

di diego checchi

La squadra rossonera si è allenata sotto una pioggia battente all’Acquedotto. Mister Pagliuca ha presto dai suoi ragazzi una grande intensità, perché la gara con il Grosseto si avvicina e la Lucchese non vuole sbagliare l’appuntamento. Per quanto riguarda la formazione, negli undici potrebbe rientrare Francesco Fedato che contro la Carrarese è rimasto in panchina al posto di uno fra Nanni e Semprini. Ma queste sono solo ipotesi.

Eklu non ha lavorato con i compagni a scopo precauzionale ma dovrebbe essere in campo, altrimenti è pronto Picchi che sta molto bene. Comunque ci sono ancora tanti allenamenti per capire quali scelte farà Pagliuca in vista di una gara delicata come quella contro il Grosseto. Ci sarà da capire se il tecnico terrà conto anche dell’impegno ravvicinato contro la Carrarese che ci sarà mercoledì 15 dicembre quando la squadra giocherà il secondo tempo rinviato il 4 dicembre. È una Lucchese work in progress che certamente si farà trovare pronta in vista di questi due impegni importanti.