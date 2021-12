Porta Elisa News



I rossoneri tornano a allenarsi

martedì, 28 dicembre 2021, 16:59

La squadra ha ripreso gli allenamenti all'Acquedotto questo pomeriggio dopo la sosta natalizia che era iniziata il giorno stesso della sfida casalinga rinviata causa covid contro l'Imolese lo scorso mercoledì 22. Erano presenti tutti i giocatori tranne ovviamente quelli ancora in quarantena. Stanno facendo progressi Papini e Zack Ruggiero che hanno lavorato a parte ma che sono apparsi in netta ripresa. Pagliuca ha fatto svolgere alla squadra esercitazioni svolte alla fase del cross con la finalizzazione del tiro a rete, il tutto intervallato da ripetute di corsa sotto lo sguardo vigile dei tre preparatori atletici, Guidi, Coluccio e Cortopassi.

Per domani è prevista una doppia seduta al mattino allo stadio di Porcari e nel pomeriggio presumibilmente all'acquedotto. La formazione rossonera andrà avanti ad allenarsi fino a giovedì 30 quando dopo la seduta pomeridiana, Pagliuca darà lo sciogliete le righe per ritrovare tutta la truppa nel pomeriggio di domenica 2 gennaio. Da lì scatterà la preparazione vera e propria della gara contro il Cesena del prossimo 8 gennaio dove i rossoneri troveranno gli ex Bortolussi, Nannelli e Adamoli.