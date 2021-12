Lucchese-Grosseto, le formazioni ufficiali

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 11 dicembre 2021, 12:36

La Lucchese di nuovo al Porta Elisa, dove sarà di scena due volte in pochi giorni, si inizia con il Grosseto che cerca punti salvezza: Pagliuca con il dubbio Eklu che non sta al meglio per un problema muscolare: la probabile formazione

venerdì, 10 dicembre 2021, 15:01

Il tecnico rossonero: "Affronteremo quattro partite in dieci giorni, di cui tre derby. Un impegno fisico e mentale notevole, che richiede massima concentrazione da parte nostra. Ora più che mai il gruppo, che ha sempre rappresentato la nostra forza, il nostro valore aggiunto, sarà importante"

venerdì, 10 dicembre 2021, 08:21

I maremmani arrivano al Porta Elisa in grande difficoltà con una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare: un motivo in più per tenere alta la guardia contro una formazione che lo scorso anno fu la rivelazione del campionato

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:14

Il centrocampista alle prese con un fastidio muscolare non ha ancora la certezza di poter giocare contro il Grosseto. Intanto, partono le prime voci del mercato invernale: Fedato sarebbe nel mirino di Palermo e Triestina, ma la sua partenza è molto difficile