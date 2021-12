Porta Elisa News



Lucchese, si complica il calendario di inizio anno

mercoledì, 22 dicembre 2021, 19:45

di diego checchi

Dopo la partita rinviata contro l'Imolese, la Lucchese andrà in vacanza per alcuni giorni per poi riprendere ad allenarsi il 28 pomeriggio. In quella settimana ci saranno alcune sedute doppie e forse anche una sgambata ma tutto è ancora da stabilire. Infatti la Lucchese sarà attesa da un gennaio molto impegnativo perché i rossoneri riprenderanno nel 2022 con la trasferta di Cesena dell'8 gennaio alle 14:30, ed avranno il recupero della gara contro l'Imolese tre giorni dopo ovvero l'11 alle ore 18 al Porta Elisa.

Il 15 gennaio arriverà sempre al Porta Elisa la Virtus Entella e sette giorni dopo i rossoneri saranno attesi dalla trasferta in terra sarda contro l'Olbia. La Lucchese quindi sarà attesa da 4 gare in 14 giorni, un tour de force vero e proprio, ecco perchè adesso la squadra di Pagliuca ha bisogno di staccare un pò la spina e tutto ciò gli permetterà di recuperare anche gli indisponibili. Poi dal 3 gennaio inizierà il calcio mercato ma questo è un capitolo a parte, a nostro avviso la Lucchese è già competitiva così e casomai se si vuole migliorare si andrà a fare uno o due ritocchi ma tutto dipenderà dalle eventuali partenze che ci saranno. Questo è un discorso che potrà essere affrontato con calma. intanto la Lucchese si godrà le meritate vacanze e passerà un Natale con le proprie famiglie dopo un periodo molto intenso.