Lucchese: tre positivi al Covid in squadra

domenica, 19 dicembre 2021, 14:26

Il Covid si riaffaccia in casa rossonera: durante l'ultimo giro di tamponi (che le squadre di calcio fanno anche se i giocatori sono vaccinati praticamente tutti o quasi) di ieri sono risultati tre positivi nel gruppo squadra: la gara di Pistoia non è comunque a rischio. Lo scorso anno, come noto, la squadra rossonera fu letteralmente falcidiata dagli effetti della pandemia dovendo arrivare a rinviare alcune gare.

"La società Lucchese 1905 – si legge in una nota – comunica che nella sessione dei test anticovid-19 tenutasi ieri (sabato 18 dicembre), sono emersi tre casi di positività nel gruppo squadra. La società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo FIGC.In data odierna (domenica 19 dicembre) nella nuova sessione non è stato riscontrato nessun nuovo caso di positività, pertanto la partita Pistoiese – Lucchese avrà regolarmente luogo".