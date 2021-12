Mercato, due ex rossoneri si accasano in Serie D

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 29 dicembre 2021, 13:05

L'attaccante è in forza all’Olbia dove ha segnato 6 reti in 16 presenze. Udoh è da due anni in terra sarda, mentre prima era alla Pianese, al Viareggio, al Pontedera e si è formato nelle giovanili della Juventus

mercoledì, 29 dicembre 2021, 08:52

In attesa di capire se e quando ci saranno i primi movimenti in entrata ed in uscita da parte della Lucchese il mercato delle altre formazioni del girone B sta già cominciando a prendere forma: tutte le trattative

martedì, 28 dicembre 2021, 16:59

La squadra ha ripreso gli allenamenti all'Acquedotto dopo la sosta natalizia che era iniziata il giorno stesso della sfida casalinga rinviata causa covid contro l'Imolese lo scorso mercoledì 22: presenti tutti i giocatori tranne ovviamente quelli ancora in quarantena

martedì, 28 dicembre 2021, 12:08

Regna ancora la massima incertezza sul destino del rifacimento dello stadio: il sindaco Tambellini aveva assicurato una risposta, al massimo, entro fine anno, mentre la Lucchese doveva presentare documentazione integrativa: cosa sta succedendo? Perché non viene dato il via libera all'interesse pubblico, sia pure condizionato, come ha fatto il sindaco...