Mercato, per l'attacco spunta il nome di Udoh

mercoledì, 29 dicembre 2021, 13:05

di diego checchi

Il mercato della Lucchese si muove seppur sotto traccia, ma fino al 3 gennaio data della riapertura ufficiale, non entrerà nel vivo. Intanto le voci sul possibile arrivo di un attaccante si susseguono e quella che è rimbalzata in queste ore riguarda King Udoh, attaccante in forza all’Olbia che ha segnato 6 reti in 16 presenze. Udoh è da due anni in terra sarda, mentre prima era alla Pianese, al Viareggio, al Pontedera e ha giocato nelle giovanili della Juventus.

In questi giorni si fanno tanti nomi, ma bisognerà vedere se quello di Udoh sarà quello giusto o la Lucchese si concentrerà su un altro profilo tenendo conto delle uscite che riuscirà a fare. Non ci dimentichiamo che in rosa ci sono Babbi e Nanni, due elementi di assoluto valore. Staremo a vedere nelle prossime ore cosa accadrà per quanto riguarda il mercato, anche perché il ds Deoma, fino ai primi giorni dell’anno, sarà fuori Lucca, ma il suo telefono e i suoi contatti sono sempre attivi perché l’intento suo e della società sarà quello di migliorare l’organico se ci sarà la possibilità. P