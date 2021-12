Porta Elisa News



Pagliuca: "E' mancata la zampata vincente"

mercoledì, 15 dicembre 2021, 15:52

Guido Pagliuca al di la del pareggio fa i complimenti ai ragazzi perchè hanno interpretato al meglio la gara anche se è mancato lo spunto finale. "Sapevamo che avevamo a disposizione solo 45 minuti. Abbiamo provato ad allargare il gioco e siamo stati attenti a non prendere transizioni. Siamo stati 45 minuti nella metà campo avversaria e c'è mancato l'ultimo tap-in, quello vincente."

La Lucchese ha trovato una squadra chiusa davanti a se e comunque avete provato a vincere la partita...

"Ci abbiamo provato ma loro erano con tanti giocatori sulla linea dell'area e ci hanno coperto bene. I nostri attaccanti hanno fatto una gran partita perchè comunque hanno creato. Ripeto l'unica cosa che è mancata è stata la zampata vincente."

Forse manca un bomber di razza li davanti?

"Io sono contento di Nanni e di tutti gli altri che stanno giocando li davanti. Adesso facciamo queste due gare poi starà al direttore ed alla società se e come fare qualcosa sul mercato".

Ha un rammarico dopo gli ultimi risultati di queste gare?

"Dispiace che nelle ultime gare siamo stati praticamente fissi nella metà campo avversaria ma non siamo riusciti a trasformare la grande mole di gioco in reti. Stiamo dando comunque continuità di risultati, un altro punto in classifica per andare avanti."

Come è stata preparata una gara da 45 minuti con sole 48 ore di tempo?

"Come è normale che sia entrambe le squadre non hanno potuto provare niente di particolare per questa gara e forse non mi aspettavo di trovare una Carrarese così bassa. Faccio i complimenti a loro che sono venuti per portare via un punto e ci sono riusciti."

Domenica ci sarà un altro derby, quella con la Pistoiese...

"Sono tutte partite complicate, difficili. A differenza delle prime gare è più difficile per noi creare occasioni gol. Forse adesso i punti cominciano a pesare e gli spazzi si restringono ancora di più. Ma i miei ragazzi sono splendidi e faccio ancora i complimenti a tutti loro."