Pagliuca: "Sbagliati troppi ultimi passaggi"

domenica, 12 dicembre 2021, 19:45

Il dirigente rossonero: "Il Grosseto è una buona squadra e oggi si è difesa bene, sono venuti qui per il pareggio, noi non abbiamo rischiato niente ma potevamo fare di più davanti speriamo di fare meglio mercoledì con la Carrarese. Ho visto troppo nervosismo in campo"

domenica, 12 dicembre 2021, 19:34

Prestazioni nel complesso poco incisive da parte dei rossoneri che soprattutto in attacco inventano ben poco per sbloccare la partita: sottotono Semprini, Belloni e Fedato. Coletta mai impegnato: le pagelle di Gazzetta

domenica, 12 dicembre 2021, 17:16

I rossoneri alla prima delle quattro gare in dieci giorni prima della sosta natalizia: Pagliuca deve fare a meno di Eklu e rilancia dal primo minuto Picchi, in attacco torna titolare Fedato. Occasioni per Frigerio e Fedato, espulso il tecnico rossonero.

sabato, 11 dicembre 2021, 12:36

La Lucchese di nuovo al Porta Elisa, dove sarà di scena due volte in pochi giorni, si inizia con il Grosseto che cerca punti salvezza: Pagliuca con il dubbio Eklu che non sta al meglio per un problema muscolare: la probabile formazione