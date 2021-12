Porta Elisa News



Iniziare il ritorno con una vittoria

lunedì, 27 dicembre 2021, 17:01

di diego checchi

Ultima partita dell'anno in casa rossonera che coinciderà anche con la prima gara del girone di ritorno. L'avversario di turno è l'Imolese, una squadra che attualmente conta 18 punti in classifica che vogliono dire piena zona playout. La squadra di Gaetano Fontana è comunque da prendere con le molle ed è per questo che Pagliuca nel poco tempo che ha avuto a disposizione ha preparato al meglio la sfida. Rientreranno dalla squalifica Belloni e Nannini e probabilmente i due saranno inseriti dall'inizio. Probabile anche la conferma di Babbi in attacco e quindi ci potrebbe anche stare un turno di riposo di uno fra Fedato e Semprini. I due hanno tirato la carretta fino ad oggi e potrebbero essere alternati. A centrocampo Visconti potrebbe prendere il posto di Frigerio con Minala ed Eklu a completare il reparto. In difesa confermata la coppia centrale Bellich-Bachini, mentre a destra ci sarà sicuramente Corsinelli a sinistra il rientrante Nannini.

Non saranno disponibili per questa partita Dumbravanu, Papini, Schimmenti, Ruggiero, Yakubiv e Zanchetta oltre a Panati che si sta allenando con la squadra ma non è impiegabile perchè fuori lista. Ci auguriamo che la Lucchese in questa gara possa esprimere un gioco importante come ha fatto anche a Pistoia e che possa finalizzarlo al meglio. Dopo questa gara la squadra si ritroverà il 28 mattina per la ripresa degli allenamenti durante la sosta natalizia. Chiaro è che passare il natale con una vittoria darebbe ancora più splendore al lavoro già ottimo svolto da Pagliuca e dal suo staff. L'importante però sarà continuare a muovere la classifica e soprattutto non subire gol. Il fischio d'inizio sarà alle 18. Questa la probabile formazione: 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 6 Nannini, 19 Eklu, 58 Minala, 3 Visconti, 30 Belloni, 10 Semprini, 9 Babbi. A disposizione: 12 Plai, 22 Cucchietti, 14 Quirini, 27 Baldan, 24 Lovisa, 26 Brandi, 4 Bensaja, 8 Picchi, 29 Fedato, 7 Gibilterra, 18 Nanni. Allenatore : Guido Pagliuca