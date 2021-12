Porta Elisa News



Rossoneri di nuovo in campo

lunedì, 6 dicembre 2021, 18:41

di diego checchi

La squadra ha ripreso ad allenarsi pensando alla gara contro il Grosseto di domenica prossima ancora al Porta Elisa. Pagliuca ha dato a tutti appuntamento alle ore 12 allo stadio di Porcari. Possessi palla, partitelle ed esercizi tecnico-tattici per riprendere confidenza con il pallone. Tutti presenti eccezion fatta per Papini che ne avrà per un pò di tempo. E' probabile che il giocatore possa rientrare agli ordini del mister all'anno nuovo visto il guaio muscolare che si è procurato la scorsa settimana.

Era ovvio che all'allenamento a tenere banco sia stata la sfida di sabato scorso contro la Carrarese allo stadio Porta Elisa che è stata interrotta al 45' del primo tempo per impraticabilità di campo. Nell'ambiente rossonero tutti sono concordi che questa partita non sarebbe dovuta nemmeno iniziare ma prendiamoci il buono di tutto questo e cioè che la Carrarese quando si ritornerà in campo per giocare la seconda frazione di gioco (molto probabilmente il prossimo 15 dicembre anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali), la squadra di Di Natale dovrà giocare in 10 uomini per l'espulsione del portiere Vettorel comminata dal direttore di gara al decimo del primo tempo per chiara occasione da gol. Per domani è prevista ancora una seduta mattutina allo stadio di Porcari ed in quella seduta sarà presente anche Eklu che oggi ha usufruito di un giorno di permesso.