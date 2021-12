Rossoneri sottotono

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 15 dicembre 2021, 15:52

il tecnico rossonero: "Non mi aspettavo di trovare una Carrarese così bassa. Faccio i complimenti a loro che sono venuti per portare via un punto e ci sono riusciti. Gli attaccanti? Adesso facciamo queste due gare poi starà al direttore ed alla società se e come fare qualcosa sul mercato"

mercoledì, 15 dicembre 2021, 15:36

Il dirigente rossonero: "Gli apuani si sono ben difesi e noi non siamo stati capaci di andare oltre. Prendiamoci questo punto che ci permette comunque di scavalcare un paio di squadre in classifica. Mercato? Presto per parlarne. Sullo stadio consegneremo a breve altra documentazione"

mercoledì, 15 dicembre 2021, 13:54

Al Porta Elisa si disputa il secondo tempo della gara interrotta dieci giorni fa per le condizioni del campo: apuani che riprendono la gara in dieci, Pagliuca lascia in panchina Semprini e Eklu non al meglio della forma per il problema muscolare: occasione per Nanni

martedì, 14 dicembre 2021, 19:20

La Lega Pro ha comunicato gli orari delle gare valide dalla seconda alla nona di ritorno in Serie C: ecco quando giocheranno i rossoneri che esordiranno nell'anno nuovo al Manuzzi di Cesena di sabato