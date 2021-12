Porta Elisa News



Russo: "Il bilancio di metà stagione è più che positivo"

venerdì, 24 dicembre 2021, 08:00

di diego checchi

Bruno Russo fa il punto sulla situazione in casa rossonera partendo ovviamente dalla gara rinviata contro l’Imolese per poi parlare della squadra e della vicenda stadio.

Secondo lei era giusto rinviare la gara con l’Imolese?

“È stato giusto rinviare la gara perché il momento è a rischio e bisogna stare attenti a questo maledetto virus che ci sta ancora tartassando. Quindi sì, è stato corretto rinviare la partita perché non c’erano le condizioni per giocare. Sono contento che arrivino le festività natalizie e che il campionato si fermi sperando che poi le partite si possano giocare con maggior tranquillità di adesso. In questo momento non devono stare attente soltanto le squadre di calcio ma tutte le persone perché la situazione è delicata”.

A gennaio però ci sarà un calendario fitto di impegni.

“Lo so ma non possiamo farci niente, il nostro dovere sarà quello di farci trovare pronti e di preparare al meglio ogni partita”.

Che bilancio fa di questo girone d’andata?

“Il mio bilancio è estremamente positivo tenendo conto che siamo partiti in ritardo. Il fatto di aver girato a 25 punti mi riempie di orgoglio perché vuol dire che tutti abbiamo fatto il nostro lavoro, ma questa squadra può ancora migliorare”.

Se lo aspettava?

“Me lo auguravo. Anche perché dobbiamo cancellare la brutta annata fatta l’anno scorso, quindi abbiamo lavorato con la consapevolezza di dover risanare un malumore creato tra i tifosi. Dobbiamo continuare per migliorare, perché la città e i tifosi meritano una squadra di cui essere orgogliosi”.

Ci sono novità sullo stadio?

“I nostri professionisti stanno ultimando le ultime cose da portare all’amministrazione comunale che poi potrà esprimersi credo proprio in senso positivo. Ricordiamo che adesso siamo soltanto alla fase preliminare e che dopo questa fase ci sarà quella relativa al progetto definitivo, ma intanto sarà importante passare alla fase successiva. Io sono molto fiducioso che ciò avvenga nei giusti tempi senza sbilanciarmi su date”.

Vuole augurare buone feste ai tifosi?

“Certamente. A tutti i tifosi e alla città, ringrazio fortemente i nostri sponsor e le persone che ci sostengono. Auguri a tutti”.