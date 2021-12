Porta Elisa News



Un tempo che vale una partita

martedì, 14 dicembre 2021, 12:47

di diego checchi

Nella storia della Lucchese, quello che succederà domani è un inedito, visto che a memoria nostra non ci ricordiamo che la squadra abbia mai giocato soltanto il secondo tempo di una partita. Invece, domani alle ore 14.30, accadrà questo. Infatti verrà recuperato il secondo tempo della gara contro la Carrarese, sospesa sabato 4 dicembre per impraticabilità di campo alla fine del primo tempo. La Carrarese era in dieci per l’espulsione del portiere e quindi giocherà anche domani con un uomo in meno, mentre la Lucchese sarà in undici. Proprio per questo i rossoneri dovranno sfruttare il vantaggio dell’uomo in più e cercare di sbloccare il risultato senza farsi prendere dalla frenesia.

Per quanto riguarda la formazione, non crediamo che Pagliuca cambi molto anche se ci potrebbe essere l’ipotesi di vedere in campo un modulo più spregiudicato e cioè il 4-2-4 per andare a creare superiorità sugli esterni con Minala e Picchi in mezzo al campo, Fedato e Belloni sugli esterni e Semprini e Nanni in zona centrale. Questa però è soltanto una nostra ipotesi. La soluzione più accreditata è quella di vedere il solito modulo 4-3-1-2, magari con uno o due interpreti diversi: Nanni al posto di Semprini e Visconti al posto di Nannini per garantire più spinta sull’esterno di sinistra di difesa.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 3 Visconti, 16 Frigerio, 58 Minala, 8 Picchi, 30 Belloni, 29 Fedato, 18 Nanni. A disposizione: 22 Cucchietti, 15 Yakubiv, 17 Dumbravanu, 27 Baldan, 6 Nannini, 4 Bensaja, 26 Brandi, 24 Lovisa, 7 Gibilterra, 10 Semprini, 9 Babbi, 14 Quirini. Allenatore: Guido Pagliuca.