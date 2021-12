Porta Elisa News



Ufficiale: Lucchese-Imolese rinviata

mercoledì, 22 dicembre 2021, 16:25

Ora è ufficiale: causa casi Covid, la sfida tra Lucchese e Imolese è stata rinviata all'11 gennaio prossimo. Lo annuncia in una nota la stessa Lega Pro dopo che l'Asl di Imola ha informato dell'isolamento in cui sono stati sottoposti i giocatori della squadra emiliana, dopo che un certo numero degli stessi è stato trovato positivo. Come si ricorderà, nei giorni scorsi anche tre giocatori rossoneri erano risultati positivi.

"Preso atto dell’istanza presentata in data 22.12.2021 dalla società Imolese; del provvedimento assunto dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola - Dipartimento di Sanità Pubblica, n. protocollo 0040866 pervenuto in data odierna, avente ad oggetto“Positività al Covid e isolamenti quarantenari Imolese Calcio 1919 con sede in Imola BO”, In dipendenza di quanto sopra che la gara Lucchese-Imolese, in programma mercoledì 22 dicembre 2021, venga posticipata a martedì 11, disponegennaio 2022, Stadio “Porta Elisa”, Lucca, con inizio alle ore 18.00".