Ufficiale: rinviata tutta la terza giornata di ritorno

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 7 gennaio 2022, 14:20

La Lega Pro ha comunicato gli orari delle gare valide dalla seconda alla nona di ritorno in Serie C: ecco quando giocheranno i rossoneri dopo i rinvii previsti per i casi Covid: cambiano gli orari del match di Cesena e di Teramo

venerdì, 7 gennaio 2022, 14:20

Nuovo rinvio per la gara tra Lucchese e Imolese, inizialmente prevista prima di Natale, poi slittata per i casi Covid in casa degli emiliani: la Lega Pro ha disposto che il match si giochi martedì 18 gennaio sempre alle ore 18 allo stadio Porta Elisa

giovedì, 6 gennaio 2022, 14:58

Nel corso dell’allenamento il mister ha mischiato le carte e a mettersi in evidenza, a parte i soliti Fedato, Belloni, Semprini e Nanni, è stato anche Panati, autore di due bellissimi gol. Resta molto incertezza sia sulla disputa del recupero di martedì contro l'Imolese che per la terza di campionato...

mercoledì, 5 gennaio 2022, 18:04

Il secondo portiere rossonero, chiuso da Coletta, è al bivio e potrebbe cercare spazio altrove. In quel caso, la Lucchese puntare su di un portiere under come vice, oppure cercare un portiere over che all'occorrenza possa esser pronto nel caso in cui ce ne sia bisogno. Lovisa passa al Pordenone...