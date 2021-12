Porta Elisa News : il punto



Voltare subito pagina: c'è un altro derby alle porte

giovedì, 16 dicembre 2021, 12:10

di diego checchi

Dopo lo 0 a 0 contro la Carrarese c’è subito da voltare pagina e pensare ad un derby insidioso come quello di Pistoia. Insidioso per vari motivi: il primo perché la Pistoiese è in cerca di riscatto ed è proprio per questo che ha affidato la panchina a una vecchia conoscenza rossonera, ovvero Giovanni Lopez, che farà di tutto per galvanizzare i suoi ragazzi dopo i trascorsi dell’ultimo anno in rossonero. Secondariamente perché il derby è sempre una partita particolare e sfugge a ogni logica e ad ogni tipo di tatticismo.

Poi c’è da sottolineare che a Pistoia mancheranno due pedine importanti nello scacchiere rossonero come Nannini e Belloni e siamo curiosi di capire come li sostituirà Pagliuca che tra l’altro sarà squalificato per una giornata. Da stamani la squadra è già in campo e da ieri sera il tecnico rossonero ha messo la testa in una partita molto difficile consapevole che il pareggio contro la Carrarese ha dato dei segnali positivi, cioè non aver preso ancora una volta gol, ma anche delle situazioni da rivedere perché in fase offensiva la Lucchese deve riuscire a capitalizzare di più ciò che crea. Il gioco c’è ma magari a ritmi un po’ lenti e a nostro avviso la squadra ha bisogno di ritrovare la brillantezza di qualche partita fa. In tutto ciò, nell’arco di una stagione è fisiologico. Quindi nessun allarmismo e testa a Pistoia consapevoli di avere un Eklu in più.