Porta Elisa News



Cessione della società, dalla Lucchese arrivano una conferma e il silenzio stampa

venerdì, 14 gennaio 2022, 14:23

La Lucchese conferma l'esistenza di trattative per la cessione della società, dopo che era emersa la notizia di un contatto con l'imprenditore maltese Joseph Portelli che è stata rilanciata da alcune testate nazionali nel corso della serata di ieri e con una sua nota annuncia di entrare in silenzio stampa sull'argomento.

"In merito alle notizie apparse nelle ultime ore sulla stampa locale e nazionale, relative ad eventuali tavoli di colloquio per la cessione societaria – si legge in una nota della società rossonera – la Lucchese 1905 conferma l’esistenza di soggetti potenzialmente interessati ad un ingresso nella compagine rossonera, che non hanno però al momento prodotto risultati definiti e definitivi. Dal momento in cui, eventualmente, ci saranno fatti concreti o progetti meritevoli da presentare alla città, ai tifosi ed alla stampa, sarà la stessa società a comunicarlo tramite i propri canali ufficiali. La società ha pertanto disposto il silenzio con la stampa in merito alle questioni sopracitate, fino alla eventuale definizione di fatti reali che potrebbero aprire scenari importanti per i colori rossoneri".