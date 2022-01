Porta Elisa News



Mercato, Eklu verso la cessione

venerdì, 14 gennaio 2022, 16:56

di diego checchi

La Lucchese si è allenata questa mattina a Porcari ed ha iniziato ad entrare nel vivo per preparare al meglio la gara contro l'Imolese che ci sarà, a meno di novità che al momento paiono scongiurate, martedì 18 gennaio alle ore 18 allo stadio Porta Elisa. Bisogna sottolineare che per questa gara non ci sarà sicuramente Emanuele Schimmenti dato che è in via di definizione il suo ritorno per fine prestito a Catanzaro, stesso discorso per Alessandro Lovisa che torna alla Fiorentina. Per il resto, in vista della gara contro l'Imolese saranno tutti presenti anche se bisognerà capire la situazione di Eklu. Il centrocampista ghanese potrebbe essere risparmiato per questa gara dato che c'è una trattativa molto ben avviata con il Sud Tirol e vista la situazione conviene preservarlo dal rischio infortunio.

E' chiaro che da qui a martedì possono succedere ancora molte cose ma al momento lo stato dell'arte è questo. Tutte le parti in causa sembrano essere ormai entrate nell'ordine di idee di portare a termine questa operazione. Resta da stabilire con esattezza l'accordo economico tra le due società ma non crediamo che ci siano poi tutti questi problemi. In fondo questa è un'operazione che conviene a tutti, alla Lucchese perchè fa un'ottima plusvalenza ed al giocatore dato che passerà in club destinato a vincere il campionato. Nel frattempo è ufficiale che la gara in terra sarda tra Olbia e Lucchese verrà disputata domenica 23 gennaio alle ore 14:30 invece che di sabato 22 gennaio così come da calendario, per accordi intercorsi fra le due società.