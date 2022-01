Il mercato delle altre, fioccano gli affari

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 25 gennaio 2022, 19:29

Dopo un giorno di riposo, i rossoneri si sono ritrovati all'Acquedotto per iniziare la preparazione in vista della delicata sfida contro i dorici. Dumbravanu a un passo dalla cessione, mentre si raffredda la pista per far tornare in rossonero Adamoli

lunedì, 24 gennaio 2022, 15:32

L'ex rossonero ha terminato la sua esperienza a Cesena e potrebbe tornare alla Lucchese via Empoli. Sul fronte cessioni, Yakubiv rientra al Crotone, da capire il destino di Dumbravanu, di Panati e di Babbi

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:08

I rossoneri, pur offrendo un gioco spumeggiante che si sviluppa per lo più sulle fasce, non sono quasi mai in grado di portare in area di rigore più di un uomo per la finalizzazione, con Nanni e Semprini o chi di volta in volta recita il ruolo di centravanti, che...

domenica, 23 gennaio 2022, 18:19

Il tecnico rossonero: "E' tanta la delusione per una partita persa che abbiamo per lunghi tratti avuto in mano. Siamo stati bravi a creare situazioni di gioco importanti, che però non siamo riusciti a finalizzare. Il gol dell'Olbia ha rotto gli equilibri"