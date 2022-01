Porta Elisa News



L'Ancona arriva con il vento in poppa

venerdì, 28 gennaio 2022, 08:06

di diego checchi

Un'Ancona con il vento in poppa arriverà al Porta Elisa. La squadra di Colavitto viene dalla vittoria roboante contro il Pontedera 5-0 in trasferta e questo testimonia l'ottimo stato di forma di questa squadra. Una formazione che predilige un calcio molto offensivo e che preferisce il contropiede rispetto ad imporre la gara. Nell'Ancona-Matelica ci sono ottime individualità soprattutto in attacco ed il bomber è assolutamente Moretti, autore anche nel turno precedente di una doppietta. L'obbiettivo dell'Ancona era quello di una salvezza tranquilla ma visto come stanno andando le cose, l'obbiettivo deve per forza cambiare considerando che è in piena zona playoff a quota 35 punti con il sesto posto in classifica. Di conseguenza i dorici vorranno cercare di mantenere la miglior posizione in classifica per poi giocarsi gli spareggi promozione nel migliore dei modi, ovviamente senza l'assillo di dover per forza vincere. I tifosi comunque hanno ritrovato piena fiducia in questa società, in pratica la stessa società che ha portato il Matelica nei playoff. Poi c'è stata la fusione con l'Ancona e dal prossimo anno nascerà l'Ancona e verrà abbandonato il nome Matelica. Insomma ad Ancona si respira una grande voglia di calcio e la squadra sta attuando nel migliore dei modi gli schemi voluti dal proprio tecnico Colavitto. Rispetto alla gara contro il Pontedera non dovrebbe cambiare niente anche se in panchina c'è un certo Alex Rolfini che scalpita. Per quanto riguarda il mercato si sono fatti tanti nomi per l'Ancona ma in questi giorni le uniche operazioni sono state la cessione di Farabegoli al Feralpisalo e l'arrivo del centrocampista Palesi dall'Olbia ma quest'ultimo dovrebbe andare in panchina. Da qui al 31 gennaio ci potrebbero essere dei movimenti in entrata. Tutto è possibile in questo caso. Questa la probabile formazione dell'Ancona 4-3-3: 12 Vitali, 14 Tofanari, 5 Bianconi, 6 Iotti, 3 Di Rienzo, 8 Delcarro, 27 Papa, 4 Iannoni, 10 Sereni, 18 Faggioli, 17 Moretti. A disposizione: 1 Canullo, 22 Avella, 21 Del Sole, 23 D'Eramo, 25 Masetti, 28 Maurizi, 33 Noce, 19 Palesi, 9 Rolfini, 26 Ruani, 20 Vrioni. Allenatore: Colavitto