Lucchese, si fa avanti un nuovo possibile acquirente

venerdì, 14 gennaio 2022, 16:56

Il centrocampista ghanese potrebbe essere risparmiato per la gara contro l'Imolese visto che la trattativa è molto ben avviata con il Sud Tirol e potrebbe convenire preservarlo dal rischio infortunio. Schimmenti finisce la sua esperienza in rossonero e torna al Catanzaro, Lovisa rientra alla Fiorentina

venerdì, 14 gennaio 2022, 14:23

La Lucchese conferma l'esistenza di trattative per la cessione della società, dopo che era emersa la notizia di un contatto con l'imprenditore maltese Joseph Portelli e annuncia di entrare in silenzio stampa sull'argomento: "Dal momento in cui, eventualmente, ci saranno fatti concreti o progetti meritevoli da presentare alla città, ai...

venerdì, 14 gennaio 2022, 07:10

Il trequartista classe 2001 della Cremonese nel mirino dei rossoneri così come un altro ex Novara, ovvero Panico, per l'attacco spunta la pista Lombardi dell'Imolese, mentre da Bolzano continuano a dare per vicina alla chiusura la cessione di Eklu

giovedì, 13 gennaio 2022, 12:34

Il centravanti del Bari è in uscita, ma su di lui si concentrano le attenzioni di molti club sempre in Puglia occhi puntati su Cheddira e Simeri, mentre l'ex rossonero Bortolussi è appetito da tante formazioni di B ma il Cesena pare intenzionato a trattenerlo