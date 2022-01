Porta Elisa News



Mercato, Bensaja al passo d'addio?

domenica, 30 gennaio 2022, 22:08

Le ultime ore di mercato per la Lucchese potrebbero essere infuocate: secondo il sito specializzato - La casa di C - il centrocampista Nicholas Bensaja sarebbe molto vicino alla firma con la Paganese e domani il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi in prestito secco, nel girone C per giocare con più continuità.

Se dovesse andare via Bensaja è chiaro che la Lucchese dovrà andare alla ricerca di un altro centrocampista nelle ultime ore di mercato. Intanto su Panati c'è da registrare un interesse della Vibonese. Tutte le voce che ci sono adesso sono in fase di evoluzione. L'ultima giornata di mercato si preannuncia calda sia sul fronte entrate che su quello uscite: lo stesso Bruno Russo non ha escluso ritocchi in ogni zona del campo a fine gara contro l'Ancona.