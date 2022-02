Porta Elisa News



Mercato, nessun botto finale

lunedì, 31 gennaio 2022, 22:04

di diego checchi

L'ultimo giorno di mercato della Lucchese si è chiuso con l'arrivo del centrocampista Giorgio Tumbarello classe 96 dalla Vibonese fino al 30 Giugno 2023. Ha fatto il percorso inverso il centrocampista esterno Matteo Panati classe 2001 che è andato a Vibo Valentia in prestito secco fino a Giugno avendo un contratto con la Lucchese fino al 2024. Ha lasciato la truppa anche Nicolas Bensaja che per giocare con più continuità ha accettato di andare nel girone C.

Fino all'ultimo la società ha cercato di prendere una punta di un certo valore ma non c'è riuscita; è chiaro che il desiderio dei tifosi era quello di vedere inserita nella rosa di Pagliuca un attaccante che potesse garantire diversi goals e che potesse aiutare Nanni e Babbi a completare il reparto offensivo. Non è escluso però che la società possa andare nei prossimi giorni a caccia di un giocatore svincolato sempre nel reparto offensivo.

Un'altra annotazione da fare è che forse la Lucchese in determinati ruoli come quello dei laterali bassi è un po corta e magari anche nel roster dei difensori centrali visto che in rosa ce ne sono soltanto tre. Attualmente quindi la rosa è formata da 26 giocatori tre portieri Coletta, Cucchietti e Plai, difensori Quirini, Bachini, Papini,Nanini, Bellich, Baldan Corsinelli, Centrocampisti Tumbarello, Picchi, Minala, Frigerio,Collodel, Brandi, Visconti,Zanchetta, Attaccanti, Ruggero, Gibilterra, Semprini,Nanni, Belloni,Fedato, Ubaldi, Babbi. Nel complesso quindi la Lucchese ha acquistato tre giocatori e ne ha ceduti ben sette.