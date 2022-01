Porta Elisa News



Mercato, Citro possibile obiettivo per l'attacco

giovedì, 13 gennaio 2022, 12:34

di diego checchi

Bruno Russo nell’intervista che ci ha rilasciato ieri ha rassicurato i tifosi e ha sottolineato che la Lucchese sarà rinforzata ma non indebolita. Partendo da questo presupposto non è assolutamente detto che la Lucchese ceda uno o al massimo due dei suoi pezzi pregiati. Eklu è nelle mire del Sudtirol, ma la squadra di Bolzano potrebbe aver cambiato anche pista, puntando tutto su Torrasi dell’Imolese, considerando che la Lucchese ha alzato il muro. Di conseguenza Deoma sta lavorando sotto traccia in entrata e nessuno, ma proprio nessuno, a parte i quattro soci e mister Pagliuca, sanno su quali giocatori sta lavorando la Lucchese.

La cosa certa è che i rossoneri stanno cercando una punta e nelle ultime ore era uscito fuori il nome di Michael De Marchi, attaccante del Pescara, ma il ds della società abruzzese ha smentito il fatto che il giocatore possa arrivare a Lucca. Andando in casa Bari, la Lucchese potrebbe essere interessata a Simeri o Cheddira, ma se dovesse cambiare obiettivo e prendere un attaccante brevilineo capace di saltare l’uomo, ecco che potrebbe spuntare il nome di Nicola Citro, magari con il Bari che lo darebbe in prestito ai rossoneri. Citro è in partenza ma su di lui ci sono anche altre richieste di società di Lega Pro. Intanto l’ex rossonero Giovanni Nannelli potrebbe lasciare il Cesena per andare in prestito alla Pro Sesto, mentre su Bortolussi c’è anche il Crotone oltre al Brescia, ma il Cesena ha fatto muro e non lo vuole lasciar partire. Certo è che le prestazioni dell’ex rossonero non passano inosservate.