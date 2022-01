Porta Elisa News



Mercato, per l'attacco si pensa a Morra

venerdì, 28 gennaio 2022, 12:10

di diego checchi

Il mercato della Lucchese si sta muovendo a piccoli passi. C’è da registrare che Daniel Dumbravanuche ormai ha lasciato la comitiva rossonera, è a un passo dal Siena. Il Genoa lo manderà in prestito alla formazione allenata da Pasquale Padalino. Ma la Lucchese, da qui al 31 gennaio farà anche qualcosa in entrata. Il nome nuovo è quello di Claudio Morra, attaccante classe 1995 che andrà via dall’Entella in questo mercato di gennaio.

Il giocatore è completamente recuperato dopo l’infortunio al crociato che si procurò lo scorso marzo quando era in forza al Pordenone. Morra è il classico attaccante forte fisicamente e che sa districarsi bene nell’area di rigore. Morra ha giocato tanto in Serie B e ha realizzato la 26 reti. Oltre a un possibile interessamento della Lucchese, su di lui c’è anche l’Imolese e la Pro Vercelli. Per lui si tratterebbe di un ritorno a Vercelli visto che ha già giocato con questa maglia. Staremo a vedere se nei prossimi giorni la Lucchese affonderà il colpo su questo attaccante.